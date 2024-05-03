На Западе заявили о самом сложном периоде для Киева за два года конфликта

NYT: западные лидеры признали самый сложный период для ВСУ за два года конфликта

Западные лидеры признали самый сложный период для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Западные лидеры и представители министерств обороны почти единодушно сходятся во мнении, что Украина переживает особенно сложный момент — заметный даже на фоне двухлетнего конфликта, — который требует срочных поставок оружия», — пишет издание.

Это связано с задержкой поставок оружия для Киева от стран Запада, а также с преимуществом России на фронте.

Ранее журналист Блейз Малли в статье для Responsible Statecraft заявил, что пока ВСУ ждут поставок техники от западных стран, ситуация на поле боя становится для Украины все более мрачной. По его словам, военные аналитики считают, что помощь США не сможет изменить положение Киева на поле боя.