В США заявили о мрачной для ВСУ ситуации на поле боя

RS: ситуация на поле боя становится для Украины более мрачной

Пока Украина ждет военной помощи от США, ее положение на поле боя ухудшается. Такое мнение выразил журналист Блейз Малли в статье для издания Responsible Statecraft, базирующегося в США.

«Пока Украина ожидает поступления очередного транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной», — заявил Малли. Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из трех населенных пунктов на востоке страны, пытаясь отразить российское наступление.

Журналист также подчеркнул, что, по мнению военных аналитиков, военная поддержка США не сможет изменить положение Украины на поле боя.

24 апреля стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине и другим союзникам Вашингтона военной помощи. Сообщалось, что размер нового пакета американской поддержки составил около 61 миллиарда долларов.