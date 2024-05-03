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10:35, 3 мая 2024Россия

Напугавший жителей Петербурга громкий хлопок попал на видео

Напугавший жителей Пушкина и Павловска громкий хлопок попал на видео

Громкий хлопок, напугавший утром в пятницу, 3 мая, жителей Пушкина и Павловска в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Гражданин Пушкин».

На представленном ролике можно различить звук, похожий на взрыв. Как утверждает издание, шумовая волна распространяется вдоль железной дороги в Павловске, по этой причине хлопки слышны в разных местах.

В администрации Пушкинского района отметили, что громкий хлопок прозвучал в 07:14 в Павловске на территории заброшенной ТЭЦ в переулке Мичурина. После осмотра удалось установить, что повреждено основание 60-метровой трубы ТЭЦ на площади около 5 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее власти Новороссийска предупредили жителей об учениях со стрельбами.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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