Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

Администрация Новороссийска предупредила жителей об учениях со стрельбами

В Новороссийске во вторник, 16 апреля, жители могут услышать громкие звуки из-за учений. Об этом предупредила администрация российского города в Telegram-канале.

Учебные стрельбы в акватории Черного моря будут проводиться с 11 до 13 часов дня и с 21 до 23 часов вечера. Других подробностей власти не привели.

Утром 15 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Краснодарский край. На Кубани его перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО).

До этого сообщалось о перехвате противокорабельной ракеты «Нептун» у побережья Крыма. Никто, по предварительным данным, не пострадал.