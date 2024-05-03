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11:31, 3 мая 2024Культура

Наталья Варлей высказалась о ремейке «Кавказской пленницы»

Актриса Варлей раскритиковала ремейк «Кавказской пленницы»
Наталья Варлей

Наталья Варлей . Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Звезда фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница», актриса Наталья Варлей высказалась о ремейке культовой советской картины. Ее слова приводит Prozvezd.

Варлей отметила, что долго не хотела смотреть снятое в 2014 году продолжение «Кавказской пленницы», так как испытывала ревность. «А когда посмотрела, поняла — ревновать не к чему. Сценарий — не смешной. И все остальное — тоже. Ревновать к новой Нине — Насте Задорожной — смешно», — заявила она.

Артистка добавила, что скептически настроена ко всем ремейкам популярных фильмов. К примеру, Варлей критически отозвалась о фильме «Вий» Олега Степченко 2014 года. «Сейчас все фильмы, как правило, снимают ради денег, а зрители потом плюются», — заключила звезда.

Ранее звезда фильма «Приключения Буратино» Елена Санаева отреагировала на идею создать ремейк фильма.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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