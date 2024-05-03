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09:42, 3 мая 2024Экономика

Назван основной покупатель российской электроэнергии

«Интер РАО»: почти половину продаваемой Россией электроэнергии купил Казахстан

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С января по март Казахстан купил почти половину продаваемой Россией электроэнергии. Основного покупателя электричества из РФ назвали в «Интер РАО», данные монопольного экспортера приводит «Коммерсантъ».

На фоне сокращения поставок в Китай продажа электроэнергии в Казахстан выросла на 29 процентов в годовом выражении, до 977,2 миллиона киловатт-час. Максимальный объем был достигнут в январе — 354 миллиона киловатт-часа. За счет продажи электричества соседям выручка компании от всего экспорта в первом квартале выросла на 29,1 процента, до 6,8 миллиарда рублей.

Поставки увеличиваются с июля 2023 года, когда в Казахстане начали продавать энергию на централизованных торгах. Также республика заключила соглашение о работе энергосистем, которое регулирует в том числе коммерческие отношения с «Интер РАО».

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Потребление электроэнергии в республике в январе-марте превысило 32,2 миллиарда киловатт-часа, поставки из России покрыли около трех процентов потребности. По мнению аналитиков, экспорт в Казахстан будет расти из-за роста потребления и износа генерирующих мощностей в соседней республике. Казахстан в части дефицита в несколько гигаватт «опережает» российский Дальний Восток, где пик дефицита прогнозируется на вторую половину 2020-х годов, отметил аналитик Kept Сергей Роженко.

Во второй половине 2023 года средняя стоимость поставки электроэнергии для Казахстана превысила пять рублей за киловатт-час. Из-за новых правил торговли между странами Казахстан обязан планировать покупку российской электроэнергии на каждый час поставки в следующий день. Превышающие план объемы стоят дороже, пиковая стоимость электроэнергии могла доходить до 10 рублей за киловатт-час.

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      Вячеслав Агапов
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