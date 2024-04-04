Российское электричество стало дороже для бывшей республики СССР

«Ъ»: российское электричество стало на треть дороже для Казахстана

Казахстан стал покупать российскую энергию на треть дороже. О подорожании электричества для бывшей республики СССР сообщает «Коммерсантъ».

Средняя стоимость поставки электроэнергии во второй половине 2023 года превысила пять рублей за киловатт/час. Объемы поставки выросли до 3 миллиардов киловатт/час (плюс 156 процентов), а стоимость — до 172 миллионов долларов (плюс 175 процентов).

Из-за новых правил торговли между странами Казахстан обязан планировать покупку российской электроэнергии на каждый час поставки в следующий день. Превышающие план объемы стоят дороже, кроме того, в цену включается рентабельность экспортера «Интер РАО» в размере 2,5 процента вместо 0,5 процента. Таким образом, пиковая стоимость электроэнергии могла доходить до 10 рублей за киловатт/час. Ранее Казахстан покупал эти объемы по цене ниже рыночной.

В январе и феврале 2024-го общий объем экспорта из РФ в Казахстан составил 697,3 миллиона киловатт/час, плановыми из которых оказались менее половины (250 миллионов киловатт/час), отметили в Минэнерго республики. Общая стоимость поставки сверх плана за два месяца — 1,65 млрд руб. по средней цене 3,66 руб. Плохое планирование потребления объясняют малым количеством приборов учета.

Бывшие республики СССР попали в число активно развивающихся экспортных направлений. За первый квартал 2024 года «Интер РАО» вдвое нарастила поставки электроэнергии в Монголию, на 20 процентов — в Казахстан. По словам члена правления российской энергетической компании Александры Паниной, столь стремительной динамики ранее не наблюдалось.

За первый квартал 2024 года объемы экспорта электроэнергии в Китай просели на 75 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Ключевыми причинами подобной динамики стали рост энергопотребления и высокий уровень аварийности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке, а также прекращение поставок по крупной линии «Амурская-Хайхэ».