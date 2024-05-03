Назван рекордный гонорар Сердючки за новогодний корпоратив в Дубае

Бабичев: Сердючка заработала более 15 миллионов рублей за корпоратив в Дубае

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, получил рекордный гонорар за выступление на корпоративе в Дубае в новогоднюю ночь на 2022 год. Об этом NEWS.ru рассказал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

По словам продюсера, за мероприятие в ОАЭ артист заработал более 15 миллионов рублей. «Мало того что это был новогодний концерт, так еще и аппетиты у Андрея Данилко и его команды не маленькие. И если обычно он зарабатывал за одно выступление от 100 до 200 тысяч евро, но в ту ночь он заработал более 15 миллионов рублей», — сказал Бабичев.

Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары Андрея Данилко в России до начала специальной военной операции. Он отметил, что ранее артист часто приезжал в Россию и находился в топе звезд, приглашаемых на мероприятия.