Названа предположительная дата утверждения Госдумой главы кабмина

ТАСС: Госдума 10 мая может утвердить главу кабмина

Государственная Дума 10 мая может утвердить главу кабмина в случае получения представления от президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«В случае получения представления от президента уже 10 мая в Думе пройдет процедура утверждения премьер-министра», — сказал собеседник агентства.

По его словам, 13 мая Госдума может окончательно завершить утверждение нового состава правительства.

Ранее стало известно, что инаугурация Владимира Путина в качестве новоизбранного президента запланирована на 7 мая. Об этом сообщил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Позже дату подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.