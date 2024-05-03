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13:54, 3 мая 2024Бывший СССР

Названо основное оружие ВСУ под Часовым Яром

The Kyiv Independent: основным оружием ВСУ под Часовым Яром являются дроны

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые находятся на позициях в районе Часова Яра, преимущественно используют дроны. Основное оружие ВСУ на этом направлении назвало издание The Kyiv Independent.

Уточняется, что на этих позициях находится украинская разведывательная группа 56-й мотострелковой бригады. «Вся их работа выполняется с помощью дронов», — говорится в материале.

По данным издания, ВСУ могут использовать один дрон несколько раз. Как рассказал украинский военный Андрей, иногда в воздухе очень много беспилотников. Он отметил, что в результате бойцы ВСУ мешают видеотрансляциям друг друга, так как хотят работать одновременно.

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Кроме того, The Kyiv Independent пишет, что 90 процентов раненых украинских военных под Часовым Яром получают травмы от дронов или боеприпасов, сброшенных с них. Российские беспилотники также мешают эвакуации ВСУ, обратил внимание глава команды военных медиков.

Ранее украинские военнослужащие назвали атаки России непредсказуемыми. Они признали угрозу российских беспилотников. Помимо этого, сообщалось, что нехватка свежей живой силы в ВСУ привела к тому, что бойцы ВСУ «рассредоточены и устают».

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