Названо способное ответить на атаки ВСУ по железным дорогам России оружие

Офицер Матюшин: нужно модернизировать системы РЭБ

Оружие, способное противостоять участившимся атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железным дорогам России, назвал в беседе с «Царьградом» офицер Донецкой народной республики (ДНР) в запасе, военный эксперт Александр Матюшин.

По его словам, следует наращивать не только силы противовоздушной обороны (ПВО), но и модернизировать силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Специалист пояснил, что беспилотники двигаются по определенным волнам, которые надо заглушить, с чем как раз помогут системы РЭБ.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали бить беспилотниками по российской железнодорожной инфраструктуре. За ночь со среды на четверг, с 1 на 2 мая, были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях.

Атаке подверглись тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области, а также тяговые подстанции на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области.