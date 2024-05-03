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09:15, 3 мая 2024Бывший СССР

Названо способное ответить на атаки ВСУ по железным дорогам России оружие

Офицер Матюшин: нужно модернизировать системы РЭБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Оружие, способное противостоять участившимся атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железным дорогам России, назвал в беседе с «Царьградом» офицер Донецкой народной республики (ДНР) в запасе, военный эксперт Александр Матюшин.

По его словам, следует наращивать не только силы противовоздушной обороны (ПВО), но и модернизировать силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Специалист пояснил, что беспилотники двигаются по определенным волнам, которые надо заглушить, с чем как раз помогут системы РЭБ.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали бить беспилотниками по российской железнодорожной инфраструктуре. За ночь со среды на четверг, с 1 на 2 мая, были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях.

Атаке подверглись тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области, а также тяговые подстанции на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области.

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      Анастасия Алимпиева
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