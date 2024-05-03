Две страны выступили против конфискации российских активов

FT: Индонезия и Саудовская Аравия попросили Евросоюз не изымать активы России

Индонезия и Саудовская Аравия выступили против конфискации российских активов. О просьбе двух стран не изымать активы РФ сообщает Financial Times.

Ряд мировых держав выступил против использования заблокированных средств, так как боятся за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе. Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан и его коллега из Индонезии Муляни Индравати выразили беспокойство, находятся ли деньги их стран в безопасности.

Кроме того, с осторожностью высказываются насчет вероятной конфискации представители Евросоюза и стран, входящих в G7. По словам профессора права и экономики парижской школы бизнеса HEC Армина Штайнбаха, изъятие средств России юридически неразумно.

Любой план использования этих активов станет проверкой правового принципа государственного иммунитета, согласно которому ни одна страна не может быть привлечена к ответственности судами другой страны, добавила профессор Королевского колледжа Лондона Филиппа Уэбб. Некоторые официальные лица обеспокоены вероятным шквалом требований о возмещении убытков, связанных с многолетними спорами, например, исками к Германии после двух мировых войн, а также претензии бывших колоний к бывшим империалистическим державам.

Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию активов России в пользу Украины на внеплановой сессии 20 апреля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал этот шаг подрывающим доверие к стране со стороны других государств, инвесторов и бизнеса, так как он разрушил принцип неприкосновенности собственности. Теперь любая страна сможет поступить аналогичным образом, а у России появились «все основания принять симметричные решения» по зарубежным активам, подчеркнул он.