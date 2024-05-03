Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:20, 3 мая 2024Экономика

Две страны выступили против конфискации российских активов

FT: Индонезия и Саудовская Аравия попросили Евросоюз не изымать активы России
Муляни Индравати

Муляни Индравати. Фото: Sonny Tumbelaka / Reuters

Индонезия и Саудовская Аравия выступили против конфискации российских активов. О просьбе двух стран не изымать активы РФ сообщает Financial Times.

Ряд мировых держав выступил против использования заблокированных средств, так как боятся за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе. Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан и его коллега из Индонезии Муляни Индравати выразили беспокойство, находятся ли деньги их стран в безопасности.

Кроме того, с осторожностью высказываются насчет вероятной конфискации представители Евросоюза и стран, входящих в G7. По словам профессора права и экономики парижской школы бизнеса HEC Армина Штайнбаха, изъятие средств России юридически неразумно.

Материалы по теме:
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

Любой план использования этих активов станет проверкой правового принципа государственного иммунитета, согласно которому ни одна страна не может быть привлечена к ответственности судами другой страны, добавила профессор Королевского колледжа Лондона Филиппа Уэбб. Некоторые официальные лица обеспокоены вероятным шквалом требований о возмещении убытков, связанных с многолетними спорами, например, исками к Германии после двух мировых войн, а также претензии бывших колоний к бывшим империалистическим державам.

Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию активов России в пользу Украины на внеплановой сессии 20 апреля. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал этот шаг подрывающим доверие к стране со стороны других государств, инвесторов и бизнеса, так как он разрушил принцип неприкосновенности собственности. Теперь любая страна сможет поступить аналогичным образом, а у России появились «все основания принять симметричные решения» по зарубежным активам, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

      Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

      Археолог раскрыл происхождение тысячелетнего «Экскалибура»

      Ввоз в Россию машин через Владивосток вырос до досанкционного уровня

      Россиянку с криками выгнали из брендового бутика в Турции без объяснения причин

      Пентагон начал переброску истребителей в Катар

      «Ростех» нарастит производство «летающих авиабомб»

      Россиянам назвали последствия самовольного подключения электричества

      В Пентагоне назвали масштабы производства ATACMS достаточными для помощи Украине

      Овечкин назвал возможного будущего капитана «Вашингтона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше