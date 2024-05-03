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10:56, 3 мая 2024Силовые структуры

Неизвестный мужчина обманул российского пенсионера на 15,9 миллиона рублей

В Петербурге аферист обманул пенсионера на 15,9 миллиона рублей

Фото: Onur Binay / Unsplash

В Санкт-Петербурге аферист обманул 74-летнего жителя города на 15,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пенсионер обратился в полицию 2 мая. Он рассказал, что ему звонил неизвестный мужчина, который уговорил его перевести на якобы безопасный счет 15,9 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 87-летняя пенсионерка перевела мошенникам 11 миллионов рублей. Аферисты регулярно звонили потерпевшей в период с 25 декабря 2023 по 27 февраля 2024-го. Они утверждали, что ее счет в опасности. Они убедили пожилую женщину снять со счета всю сумму и перевести на названый ими.

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      Анна Габай
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