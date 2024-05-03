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18:19, 3 мая 2024Экономика

Объем торгов на Мосбирже резко вырос

Объем торгов на рынках Мосбиржи за год вырос более чем на треть

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 года вырос более чем на треть, составив 124,9 триллиона рублей, против 90,3 триллиона годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы площадки.

Аналогичную динамику показали торги на фондовом рынке (4,7 триллиона рублей в сравнении с 3,0 триллиона в апреле 2023-го), а также торги акциями, депозитарными расписками и паями (2,9 и 1,6 триллиона рублей соответственно).

Также резкое (с 21,9 до 26,9 триллиона рублей) увеличение за год показал объем торгов на валютном рынке Мосбиржи.

Ранее площадка допустила запуск торгов в круглосуточном режиме, «как на криптобиржах». По словам ее главного менеджера по продвижению продуктов, речь в связи с такими планами идет не о ближайшем времени, но в этом направлении там точно собираются расширяться. Сейчас торги акциями на Мосбирже проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50, в вечернюю — с 19:05 до 23:50. На валютном рынке они ведутся с 7:00 до 19:00.

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      Дмитрий Воронин
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