Объем торгов на Мосбирже резко вырос

Объем торгов на рынках Мосбиржи за год вырос более чем на треть

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 года вырос более чем на треть, составив 124,9 триллиона рублей, против 90,3 триллиона годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы площадки.

Аналогичную динамику показали торги на фондовом рынке (4,7 триллиона рублей в сравнении с 3,0 триллиона в апреле 2023-го), а также торги акциями, депозитарными расписками и паями (2,9 и 1,6 триллиона рублей соответственно).

Также резкое (с 21,9 до 26,9 триллиона рублей) увеличение за год показал объем торгов на валютном рынке Мосбиржи.

Ранее площадка допустила запуск торгов в круглосуточном режиме, «как на криптобиржах». По словам ее главного менеджера по продвижению продуктов, речь в связи с такими планами идет не о ближайшем времени, но в этом направлении там точно собираются расширяться. Сейчас торги акциями на Мосбирже проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50, в вечернюю — с 19:05 до 23:50. На валютном рынке они ведутся с 7:00 до 19:00.

