Обвиняемого в реабилитации нацизма российского блогера арестовали за мат

В Мурманске суд арестовал блогера-туриста, высказавшегося о памятниках региона

Октябрьский районный суд Мурманска назначил десять суток ареста блогеру из Удмуртии, обвиненному в реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Мужчину признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. По данным суда, блогер приехал в Мурманск для посещения экскурсий и записи видео о них для своего блога. 29 апреля он отправился в торговый центр Мурманска, где в присутствии людей громко нецензурно выражался.

По данным РИА Новости, ранее в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Поводом для этого стало видео, записанное в Мурманской области, в котором блогер призвал прекратить возводить мемориалы героям войны и оскорбил героев Великой Отечественной.

Ранее сообщалось, что защита певца Эдуарда Шарлота, сжегшего паспорт России, обжаловала продление его ареста.