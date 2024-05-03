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13:00, 3 мая 2024Экономика

Российских нефтяников обяжут продавать топливо на срочном рынке

РБК: правительство обсуждает ввод обязательных продаж топлива на срочном рынке

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Власти начали всерьез рассматривать возможность введения обязательных продаж топлива на срочных биржевых торгах. В настоящее время рекомендательный норматив составляет 1 процент от нормативов в основной секции торгов, и в правительстве думают над тем, чтобы сделать его обязательным. Об этом со ссылкой на два источника на рынке пишет РБК.

Вице-премьер Александр Новак на совещании, прошедшем 10 апреля, поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) представить дорожную карту развития срочного рынка реализации нефтепродуктов на бирже.

Поручение необходимо выполнить до 15 мая. В рамках этой работы министерство и ФАС обсуждают обязательные продажи, но конкретных решений пока нет. Вместе с тем все стороны согласны с тем, что срочный рынок нужно развивать, потому что способен повлиять на ценовую волатильность и улучшает планирование закупок для потребителей.

Управляющий партнер и член правления «Пролеум» Максим Дьяченко заметил, что даже в случае введения небольшого количества обязательных продаж будет возникать вопрос, кто именно будет продавать и в какой момент. Также непонятно, что делать, если такие продажи принесут убытки. По его мнению, одновременно с развитием срочного рынка нужно требовать от компаний политик по страхованию рисков внутри нефтяных компаний.

Накануне, 2 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго разработать меры по насыщению топливом внутреннего рынка. Ведомство должно подготовить и утвердить меры для роста предложения в срок до 15 мая.

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      Платон Щукин
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