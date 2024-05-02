В России разработают меры по насыщению внутреннего рынка бензином

Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить меры по росту предложения топлива

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго разработать меры по насыщению топливом внутреннего рынка. Об этом со ссылкой на сообщение кабмина пишет ТАСС.

Ведомство должно подготовить и утвердить меры для роста предложения в срок до 15 мая. «Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива», — говорится в сообщении правительства.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям увеличить поставки топлива на внутренний рынок и максимизировать поставки на биржевые торги. Освобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов мощности заводов необходимо активно загружать, добавил он.

В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что на российском рынке нет дефицита бензина. При этом, несмотря на то, что топливный рынок страны насыщен, отменять запрет властей на экспорт бензина нет необходимости, отметил он.

Россия вошла в топ-20 стран по доступности топлива для населения — в этом списке РФ заняла 17-е место. По данным GlobalPetrolPrices, средняя цена одного литра топлива в январе этого года составила 55,2 рубля. Наименьшие цены на бензин зафиксированы в Иране, там в пересчете на рубли он стоил в среднем 2,5 рубля за литр.