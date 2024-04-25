Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:03, 25 апреля 2024Экономика

Глава нефтяной компании заявил об отсутствии дефицита бензина в РФ

«Газпром нефть»: нет необходимости в отмене запрета на экспорт бензина

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На российском рынке нет дефицита бензина. Об отсутствии такой проблемы в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит РИА Новости.

При этом, несмотря на то, что топливный рынок страны насыщен, отменять запрет властей на экспорт бензина нет необходимости, добавил он. Дюков отметил, что в данный момент топливо практически не экспортируется. Производимый в РФ бензин в первую очередь попадает на внутренний рынок, а также поставляется в ряд стран по межправсоглашениям, рассказал руководитель нефтяной компании.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

При этом Дюков назвал мировой рынок нефти сбалансированным. По его прогнозам, цена нефти в 2024 году будет колебаться в пределах 80-100 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-20 стран по доступности топлива для населения. В этом списке РФ заняла 17-е место, отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По данным GlobalPetrolPrices, средняя цена одного литра топлива в январе этого года составила 55,2 рубля. Наименьшие цены на бензин зафиксированы в Иране, там в пересчете на рубли он стоил в среднем 2,5 рубля за литр.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Долгое время боролся». Замглавы Минобороны могли арестовать из-за генерала ГРУ. Кто он и чем известен?

      Украинского блогера задержали за призыв сопротивляться военкомам с арматурой

      Билли Айлиш рассказала о тяжелой депрессии

      Раскрыты личные проблемы участника «Голоса» Кунгурова незадолго до трагедии

      Стало известно о прибытии силовиков в блокированную «русской общиной» школу

      Критик сравнил творчество новой Глюк'оZы и SHAMAN

      Российский осужденный напал с осколком стекла на силовика и получил новый срок

      Россиянам развеяли миф об одном продукте для похудения

      Раскрыт способ повысить умственные способности

      Неожиданный товар за десятки тысяч рублей стал трендом у молодежи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше