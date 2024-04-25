Глава нефтяной компании заявил об отсутствии дефицита бензина в РФ

«Газпром нефть»: нет необходимости в отмене запрета на экспорт бензина

На российском рынке нет дефицита бензина. Об отсутствии такой проблемы в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит РИА Новости.

При этом, несмотря на то, что топливный рынок страны насыщен, отменять запрет властей на экспорт бензина нет необходимости, добавил он. Дюков отметил, что в данный момент топливо практически не экспортируется. Производимый в РФ бензин в первую очередь попадает на внутренний рынок, а также поставляется в ряд стран по межправсоглашениям, рассказал руководитель нефтяной компании.

При этом Дюков назвал мировой рынок нефти сбалансированным. По его прогнозам, цена нефти в 2024 году будет колебаться в пределах 80-100 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-20 стран по доступности топлива для населения. В этом списке РФ заняла 17-е место, отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По данным GlobalPetrolPrices, средняя цена одного литра топлива в январе этого года составила 55,2 рубля. Наименьшие цены на бензин зафиксированы в Иране, там в пересчете на рубли он стоил в среднем 2,5 рубля за литр.