Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым бензином

Роскачество: РФ заняла 17-е место среди стран с наименьшей стоимостью бензина

Россия вошла в топ-20 стран по доступности топлива для населения. Об этом рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева, ее слова приводит РИА Новости.

В списке государств с самым дешевым бензином Россия заняла 17-е место, отметила она в ходе выступления на форуме «Иннопром. Центральная Азия». По данным GlobalPetrolPrices, средняя цена одного литра топлива в январе этого года составила 55,2 рубля.

Наименьшие цены на бензин зафиксированы в Иране, там в пересчете на рубли он стоил в среднем 2,5 рубля за литр. Чуть дороже могут заправиться жители Ливии и Венесуэлы — по 2,7 и 3,1 рубля за литр соответственно. Самый дорогой бензин оказался в Гонконге (274,9 рубля за литр), Монако и Исландии (205,5 рубля), подсчитали эксперты. При этом средняя стоимость бензина в мире — 114,33 рубля за литр.

Ранее первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин спрогнозировал, что выпуск бензина в России к 2028-му может вырасти более чем на 4 миллиона тонн в год. При этом Минэнерго ожидает, что производство дизельного топлива увеличится на 20 миллионов тонн в год. Сорокин отметил, что для существенной прибавки выпуска топлива критически важно сохранять «предсказуемость и стабильность» налогового режима.