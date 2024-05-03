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18:54, 3 мая 2024Экономика

Одной категории россиян пообещали бесплатную землю

В Госдуме заявили о новой мере поддержки для переживших стихийное бедствие
Сергей Гаврилов

Сергей Гаврилов. Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Пережившие стихийные бедствия граждане России имеют право на бесплатное получение земли. Об этом NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что, согласно земельному законодательству, российские субъекты вправе определять дополнительные категории граждан, которым могут бесплатно выделятся участки. При этом такой гражданин не имеет права повторно получить участок по иному основанию.

Зачастую пострадавшие от чрезвычайных ситуаций граждане не могут получить участки взамен утраченных, поскольку уже получили землю бесплатно. Такой подход Гаврилов посчитал необоснованным. С группой депутатов он внес в Госдуму законопроект, призванный отменить принцип однократности на федеральном уровне.

Ранее президент России Владимир Путин призвал при необходимости скорректировать размер выплат пострадавшим при паводках.

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      Мария Черкасова
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