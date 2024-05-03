69-я параллель
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12:56, 3 мая 202469-я параллель

Одной категории россиян удвоили выплаты на жилье

Молодым оленеводам из Якутии удвоили выплаты на строительство жилья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Одной категории россиян — молодым оленеводам из Якутии — удвоили выплаты на строительство жилья. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, средства будут выплачиваться в рамках программы развитие Арктики и коренных народов Якутии.

«Правительство региона объявило о повышении выплат молодым оленеводам на строительство жилья до двух миллионов рублей. (...) На эти цели будет направлено 28 миллионов рублей», — объявил замглавы Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаил Погодаев. Благодаря увеличению выплат оленеводы смогут закупать все необходимые материалы для строительства жилья.

Выплата будет положена жителям Якутии, достигшим совершеннолетия и не имеющим своего жилья.

Ранее сообщалось, что в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа семье военнослужащего-тундровика, который принимает участие в специальной военной операции (СВО), вручили набор для строительства чума.

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      Марк Леонов
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