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09:14, 3 мая 2024Бывший СССР

ООН призвала правительство Грузии отозвать законопроект об иноагентах

Комиссар ООН Тюрк: власти Грузии должны отозвать законопроект об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что правительству Грузии необходимо отозвать законопроект об иноагентах и начать диалог с оппозицией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я призываю грузинские власти отозвать законопроект и вступить в диалог, в том числе с гражданскими обществами и медиа-организациями. Использование силы во время протестов возможно только в качестве исключения и должно быть крайней мерой в случае неминуемой угрозы», — заявил Тюрк.

По его словам, обозначение неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за границы, как иностранных агентов «угрожает праву на свободу выражения мнений».

Ранее издание Politico уличило властей Грузии в использовании бюджетников в проправительственных акциях в поддержку принятия закона об иноагентах.

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      Валентин Карант
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