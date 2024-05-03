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08:52, 3 мая 2024Бывший СССР

Власти Грузии уличили в использовании бюджетников в проправительственных акциях

Politico: правящая партия Грузии заставляет людей участвовать в митингах

Фото: Shakh Aivazov / AP

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» может заставлять работников государственных учреждений бюджетной сферы участвовать в акциях в поддержку правительства, заявляет Politico.

Издание опросило студентов, участвовавших на проправительственном митинге в поддержку принятия закона об иноагентах. «Мы делаем что-то плохое, (...) но мы студенты, и наш университет финансируется правительством, поэтому мы должны были приехать», — заявил один из студентов.

Второй митингующий добавил, что участвовал в акциях протеста против принятия закона за день до проправительственного митинга: «Вместе, я думаю, они отменяют друг друга».

Как сообщает издание, работников бюджетной сферы часто привозят автобусами на митинги в поддержку правительства и принятия закона об иноагентах.

Ранее депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили ответил на критику руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера из-за законопроекта об иноагентах. По его словам, Грузия действует, как этого требует национальная безопасность.

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      Валентин Карант
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