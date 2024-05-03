Власти Грузии уличили в использовании бюджетников в проправительственных акциях
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» может заставлять работников государственных учреждений бюджетной сферы участвовать в акциях в поддержку правительства, заявляет Politico.
Издание опросило студентов, участвовавших на проправительственном митинге в поддержку принятия закона об иноагентах. «Мы делаем что-то плохое, (...) но мы студенты, и наш университет финансируется правительством, поэтому мы должны были приехать», — заявил один из студентов.
Второй митингующий добавил, что участвовал в акциях протеста против принятия закона за день до проправительственного митинга: «Вместе, я думаю, они отменяют друг друга».
Как сообщает издание, работников бюджетной сферы часто привозят автобусами на митинги в поддержку правительства и принятия закона об иноагентах.
Ранее депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили ответил на критику руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера из-за законопроекта об иноагентах. По его словам, Грузия действует, как этого требует национальная безопасность.