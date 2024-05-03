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15:46, 3 мая 2024Экономика

ООН заявила о росте цен на продовольствие

ФАО: мировые цены на продовольствие в апреле выросли по агрегированному индексу

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Globallookpress.com

В апреле мировые цены на продукты питания выросли по агрегированному индексу. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) пишет РИА Новости.

Индекс цен на продовольствие в прошлом месяце увеличился на 0,3 пункта относительно показателя марта, до 119,1 пункта, заявили в организации. Наиболее заметный рост продемонстрировал индекс цен на мясо (на 1,9 пункта, до 116,3 пункта). Мясо птицы подорожало на фоне проблем с производством, вызванных вспышками птичьего гриппа, а стоимость говядины росла из-за высокого спроса со стороны основных стран-импортеров. Также увеличились индексы цен на растительные масла — на 0,3 пункта, до 130,9 пункта, что стало самым высоким значением более чем за год.

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При этом, по данным ФАО, ряд продуктов в апреле стал стоить дешевле. Индекс цен на молочную продукцию и зерновые сократился на 0,3 пункта (до 123,7 и 111,2 пункта соответственно), а на сахар — на 5,9 пункта (до 127,5 пункта).

Ранее стало известно, что российские магазины снизили наценку на социально значимые товары — с 2021 года она уменьшилась более чем в три раза, до 6,4 процента. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ подчеркнули, что ряд ретейлеров добровольно ограничил наценки на позиции «первой цены» по 25 категориям товаров.

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