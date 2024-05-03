ФАС: наценка на социально значимые товары упала с 2021 года более чем в 3 раза

Российские магазины снизили наценку на социально значимые товары — с 2021 года она уменьшилась более чем в три раза, до 6,4 процента. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что по предложению ФАС ряд ретейлеров добровольно ограничил наценки на позиции «первой цены» по 25 категориям товаров. В результате совокупный уровень наценок на эту продукцию в 11 федеральных торговых сетях упал на 15,8 процента (с 22,2 в августе 2021 года до 6,4 процента).

Служба рассказала, что к «практике ответственного ценообразования» присоединились и другие магазины, в том числе члены Союза независимых сетей России. ФАС активно работает с бизнесом по вопросам стоимости продовольствия, подчеркнули в ведомстве.

Ранее служба рассказала, что за год, прошедший с момента принятия соответствующего постановления, более десяти тысяч организаций заключили с властями соглашения о сдерживании цен на продукты. В общей сложности такие меры применяются в 27 регионах страны, отметили в ФАС. Подавляющее большинство организаций, взявших на себя обязательства, представляют сферу торговли, также соглашения заключили 33 производителя и 32 поставщика.