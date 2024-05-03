Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 3 мая 2024Экономика

Российские магазины снизили наценку на социально значимые товары

ФАС: наценка на социально значимые товары упала с 2021 года более чем в 3 раза

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские магазины снизили наценку на социально значимые товары — с 2021 года она уменьшилась более чем в три раза, до 6,4 процента. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ пишет РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что по предложению ФАС ряд ретейлеров добровольно ограничил наценки на позиции «первой цены» по 25 категориям товаров. В результате совокупный уровень наценок на эту продукцию в 11 федеральных торговых сетях упал на 15,8 процента (с 22,2 в августе 2021 года до 6,4 процента).

Материалы по теме:
Россияне могут остаться без горького шоколада. Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
Россияне могут остаться без горького шоколада.Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
5 февраля 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Служба рассказала, что к «практике ответственного ценообразования» присоединились и другие магазины, в том числе члены Союза независимых сетей России. ФАС активно работает с бизнесом по вопросам стоимости продовольствия, подчеркнули в ведомстве.

Ранее служба рассказала, что за год, прошедший с момента принятия соответствующего постановления, более десяти тысяч организаций заключили с властями соглашения о сдерживании цен на продукты. В общей сложности такие меры применяются в 27 регионах страны, отметили в ФАС. Подавляющее большинство организаций, взявших на себя обязательства, представляют сферу торговли, также соглашения заключили 33 производителя и 32 поставщика.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      Отправившаяся в рехаб российская рэперша извинилась за дебош на концерте

      Пленный солдат ВСУ рассказал об обучении мобилизованных преимущественно обороне

      Член экипажа самолета с россиянами на борту потерял сознание во время полета

      На популярную российскую актрису подали в суд из-за долгов за квартиру

      Комик из «Что было дальше?» переехал в Лондон

      Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион и взорвался

      Алла Пугачева похвалила финалистку шоу «Голос»

      Задержанных в Москве адептов китайской секты связали с властями США

      Люди по всему миру все еще боятся говорить на деликатные темы. Кто исправляет эту ситуацию?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше