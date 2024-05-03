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18:17, 3 мая 2024Путешествия

Оценено влияние повышения стоимости виз в Шри-Ланку на поездки россиян

TourDom: туристы не станут реже ездить в Шри-Ланку из-за подорожавших виз

Фото: Shashank Hudkar / Unsplash

Российские туристы не станут реже ездить на отдых в Шри-Ланку из-за подорожавших виз. Влияние повышения стоимости визового сбора на поездки россиян TourDom оценили в туроператорских компаниях.

По мнению специалистов, рост цен на визы не снизит спрос на туры по этому популярному азиатскому направлению.

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«Несмотря на то, что в других странах региона действует безвиз или упрощенная система выдачи разрешений на въезд, дорогие визы не создадут какого-то дополнительного барьера для желающих посетить Шри-Ланку», — говорится в сообщении.

Эксперты также подчеркнули, что тариф на оформление визы не занимает существенную долю в общей стоимости турпакета. Это значит, что путешественники «не будут принимать во внимание дополнительные расходы».

Ранее стало известно, что визы в Шри-Ланку станут платными для российских туристов с 1 июня. Однократная 30-дневная виза в эту курортную страну Азии будет бесплатной для россиян до 31 мая включительно.

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      Фариза Бацазова
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