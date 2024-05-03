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16:41, 3 мая 2024Путешествия

Раскрыт срок введения платных виз на Шри-Ланку для россиян

«Интурист»: визы на Шри-Ланку станут платными для россиян с 1 июня
СюжетВизы в Европу:

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Визы на Шри-Ланку станут платными для российских туристов с 1 июня. Срок введения новых правил раскрыли «Интерфаксу» в пресс-службе туроператора «Интурист».

Однократная 30-дневная виза на Шри-Ланку будет бесплатной для россиян до 31 мая включительно, говорится в источнике. Предполагается, что уже с начала лета за визу придется платить: по предварительным данным, она будет стоить 75 долларов (примерно 6,9 тысячи рублей). С учетом сервисных сборов ее стоимость может вырасти еще на 27,5 доллара (около 2,5 тысячи рублей).

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Собеседник агентства отметил, что, хотя сейчас однократная виза в эту популярную страну Азии бесплатная, туристам все равно приходится оплачивать сборы при ее оформлении на сайте или в аэропорту.

В начале апреля власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. С помощью этого пилотного проекта правительству предстояло решить, следует ли вводить его на постоянной основе.

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      Марина Черняк
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