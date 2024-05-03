Пентагон начал переброску истребителей в Катар

WSJ: Пентагон начал переброску истребителей с авиабаз ОАЭ в Катар

Пентагон начал переброску реактивных истребителей, беспилотников и других летательных аппаратов с авиабаз Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Катар. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц из США, которые говорили на условиях анонимности, в феврале ОАЭ запретили американским военным самолетам и беспилотникам наносить удары по Йемену и Ираку с авиабазы Аль-Дафра в Абу-Даби. В связи с этим Вашингтон решил направить самолеты на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, который не ввел подобных ограничений.

«Введены ограничения на ударные миссии [американских военных] по целям в Ираке и Йемене. Эти ограничения исходят из чувства самозащиты», — таким образом представитель ОАЭ прокомментировал введенный запрет.

8 марта Центральное командование ВС США сообщило о сбитии в Красном море ракет и беспилотников, принадлежащих йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах».