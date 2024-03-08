Войска США сбили ракеты и беспилотники хуситов в Йемене

CENTCOM: американские военные сбили ракеты и беспилотники хуситов в Йемене

Американские военные в Красном море сбили ракеты и беспилотники, которые принадлежали йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По их данным, удары были нанесены 7 марта в период с 15:35 по 16:55 по московскому времени. Военнослужащие США поразили четыре противокорабельные крылатые ракеты и один беспилотный летательный аппарат на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Помимо того, американские войска поразили три беспилотных аппарата хуситов, которые были запущены в направлении Аденского залива.

29 февраля стало известно, что Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов. Тогда отмечалось, что их атаки на гражданские и военные корабли в Красном море возросли, несмотря на созданную в декабре прошлого года коалицию по охране морского судоходства. В связи с этим ополченцев обвинили в нанесении сильнейшего урона экологии.