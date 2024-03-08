Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 8 марта 2024Мир

Войска США сбили ракеты и беспилотники хуситов в Йемене

CENTCOM: американские военные сбили ракеты и беспилотники хуситов в Йемене

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Американские военные в Красном море сбили ракеты и беспилотники, которые принадлежали йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По их данным, удары были нанесены 7 марта в период с 15:35 по 16:55 по московскому времени. Военнослужащие США поразили четыре противокорабельные крылатые ракеты и один беспилотный летательный аппарат на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Помимо того, американские войска поразили три беспилотных аппарата хуситов, которые были запущены в направлении Аденского залива.

29 февраля стало известно, что Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов. Тогда отмечалось, что их атаки на гражданские и военные корабли в Красном море возросли, несмотря на созданную в декабре прошлого года коалицию по охране морского судоходства. В связи с этим ополченцев обвинили в нанесении сильнейшего урона экологии.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта. Кто попал в этот список?

      Во Франции объяснили возможность отправки западных войск на Украину

      В Европе рассказали о скупке Западом земель Украины за копейки

      В МИД России высмеяли выступление Байдена

      Стало известно об уничтоженной Россией технике НАТО на Украине

      В Раде прокомментировали предложение по блокировке счетов уклонистам

      Бывшая теща Абрамовича выйдет замуж за австралийского миллиардера

      Принцу Гарри пригрозили лишением визы США из-за мемуаров

      В США рассказали о неправильном использовании танков Abrams ВСУ

      Захарова рассказала об умении переживать «четверки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше