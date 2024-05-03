Перестрелка с укрывшимся в военном доте украинским агентом попала на видео

Перестрелка с укрывшимся в военном доте украинским агентом попала на видео

Перестрелка сотрудников ФСБ с укрывшимся в долговременной огневой точке (ДОТ) времен Великой Отечественной войны украинским агентом попала на видео. Ролик в пятницу, 3 мая, в своем Telegram-канале публикует издание Mash.

На кадрах видно, как мужчина забегает в ДОТ посреди поля, в момент когда появляется фургон с силовиками. Спецназ окружает сооружение и в ходе короткой перестрелки ликвидирует оказавшего сопротивление агента. Далее видна работа специалистов, извлекающих различные принадлежавшие ликвидированному предметы из ДОТа.

Ранее 3 мая ФСБ сообщила, что ликвидировала 48-летнего украинского диверсанта, прибывшего из Литвы в Россию для совершения терактов.