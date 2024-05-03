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21:01, 3 мая 2024Забота о себе

Пережившие сексуальное насилие мужчины рассказали о главных переживаниях

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Мужчины, пережившие сексуальное насилие от женщин, поделились переживаниями, связанными с бестактностью близких относительно этого опыта. Свои истории они рассказали в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие отметили, что родные и друзья повели себя бестактно, когда узнали о случившемся с ними. Так, по словам некоторых комментаторов, их близкие не верили в то, что мужчина может не получать удовольствия от секса.

Они смеялись и спрашивали, понравилось ли мне

Snoo38981пользователь Reddit

Когда я впервые рассказал о насилии, человек посмотрел мне в глаза и заявил: «Вот счастливчик». Наверное, мне надо было отпраздновать тот факт, что в 11 лет меня изнасиловала 40-летняя женщина

RedInAmericaпользователь Reddit

Другие пожаловались, что близкие и родственники не поверили им.

«Ты врешь, твоя бабушка верующая, она бы такого не сделала»

ShelZuuzпользователь Reddit
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Еще один комментатор признался, что его переживания обесценили.

Говорят либо «Будь мужиком», либо «Это ничто в сравнении с тем, через что женщины проходят каждый день»

ComesInAnOldBoxпользователь Reddit

Ранее любители отдыха на нудистских пляжах предупредили о негласных правилах этого досуга. Многие пользователи предостерегли желающих посетить нудистский пляж, что не стоит слишком внимательно разглядывать других отдыхающих.

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      Александра Лисица
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