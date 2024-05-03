Пережившие сексуальное насилие мужчины рассказали о главных переживаниях

Мужчины, пережившие сексуальное насилие от женщин, поделились переживаниями, связанными с бестактностью близких относительно этого опыта. Свои истории они рассказали в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие отметили, что родные и друзья повели себя бестактно, когда узнали о случившемся с ними. Так, по словам некоторых комментаторов, их близкие не верили в то, что мужчина может не получать удовольствия от секса.

Они смеялись и спрашивали, понравилось ли мне

Snoo38981 пользователь Reddit

Когда я впервые рассказал о насилии, человек посмотрел мне в глаза и заявил: «Вот счастливчик». Наверное, мне надо было отпраздновать тот факт, что в 11 лет меня изнасиловала 40-летняя женщина RedInAmerica пользователь Reddit

Другие пожаловались, что близкие и родственники не поверили им.

«Ты врешь, твоя бабушка верующая, она бы такого не сделала»

ShelZuuz пользователь Reddit

Еще один комментатор признался, что его переживания обесценили.

Говорят либо «Будь мужиком», либо «Это ничто в сравнении с тем, через что женщины проходят каждый день» ComesInAnOldBox пользователь Reddit

Ранее любители отдыха на нудистских пляжах предупредили о негласных правилах этого досуга. Многие пользователи предостерегли желающих посетить нудистский пляж, что не стоит слишком внимательно разглядывать других отдыхающих.