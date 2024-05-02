Желающих посетить нудистский пляж предупредили о негласных правилах

Любители отдыха на нудистских пляжах предупредили о негласных правилах этого досуга. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи предостерегли желающих посетить нудистский пляж, что не стоит слишком внимательно разглядывать других отдыхающих.

Ваши друзья — как солнце: вы его увидите, но пялиться не нужно lt_spaghetti пользователь Reddit

Игнорируйте эрекции. Они случаются, некоторые не могут с ними ничего поделать и очень стесняются DOEsquire пользователь Reddit

Другие напомнили, что обнажение на пляже не предполагает никаких сексуальных действий.

Во время путешествия вокруг Карибских островов на лодке гид напомнил, что голый пляж — это не секс-пляж GoramReaver пользователь Reddit

Наконец, отдыхающих попросили не забывать о солнцезащитных средствах, поскольку интимные места могут обгореть особенно сильно.

Однажды меня вышвырнули с нудистского пляжа, потому что я слишком быстро наносил солнцезащитный крем JanuarySeventh85 пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили привычки своих партнерш, которые считают самыми милыми. Многие пользователи признались, что им нравится привычка женщин ненароком касаться их, гладить и чесать.