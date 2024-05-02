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21:10, 2 мая 2024Забота о себе

Желающих посетить нудистский пляж предупредили о негласных правилах

Фото: Rafael Cisneros Méndez / Unsplash

Любители отдыха на нудистских пляжах предупредили о негласных правилах этого досуга. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи предостерегли желающих посетить нудистский пляж, что не стоит слишком внимательно разглядывать других отдыхающих.

Ваши друзья — как солнце: вы его увидите, но пялиться не нужно

lt_spaghettiпользователь Reddit

Игнорируйте эрекции. Они случаются, некоторые не могут с ними ничего поделать и очень стесняются

DOEsquireпользователь Reddit

Другие напомнили, что обнажение на пляже не предполагает никаких сексуальных действий.

Во время путешествия вокруг Карибских островов на лодке гид напомнил, что голый пляж — это не секс-пляж

GoramReaverпользователь Reddit
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Наконец, отдыхающих попросили не забывать о солнцезащитных средствах, поскольку интимные места могут обгореть особенно сильно.

Однажды меня вышвырнули с нудистского пляжа, потому что я слишком быстро наносил солнцезащитный крем

JanuarySeventh85пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили привычки своих партнерш, которые считают самыми милыми. Многие пользователи признались, что им нравится привычка женщин ненароком касаться их, гладить и чесать.

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      Александра Лисица
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