Мужчины перечислили самые милые привычки женщин

Мужчины перечислили привычки своих партнерш, которые считают самыми милыми. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи признались, что им нравится привычка женщин ненароком касаться их, гладить и чесать.

Крошечный, невинный контакт. Когда она кладет руку мне на плечо. Когда опирается на меня на лестнице. Это вызывает во мне больше химических реакций, чем секс DawgCheck421 пользователь Reddit

Других мужчин трогает, когда партнерша не скрывает своего физического влечения к ним и выражает его не только прикосновениями, но и словами.

Прикосновения и взаимное притяжение для меня очень важны, о чем я не догадывался, пока не встретил свою последнюю партнершу. Она хватала меня за зад, делала комплименты, одобряла меня. Я чувствовал, что меня ценят и хотят как никогда в жизни SousVideDiaper пользователь Reddit

Еще один комментатор рассказал, что его завораживает способность женщин поддерживать друг друга.

Когда они подключаются к проблемам друг друга. Вот я вижу печальную женщину, а вот рядом с ней внезапно появляется другая, и еще одна, и все они вдруг оказываются связаны этим грустным переживанием, начинают смеяться, а при этом знакомы всего пять минут! Action-a-go-go-baby пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые отказались от свадьбы в последний момент, объяснили причины своего решения. Для многих причиной разрыва помолвки стали измена партнера и ложь.