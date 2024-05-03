Певец Данко заявил о порабощении Галкиным Пугачевой

Певец Данко заявил, что Галкин поработил Пугачеву молодостью и силой

Певица Алла Пугачева находится под влиянием своего мужа, юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом). Такое мнение выразил российский певец и композитор Данко (настоящее имя — Александр Фадеев), который лично знаком с шоуменом. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Артист отметил, что служили с Галкиным в одном театре. «Я думаю, что в его сегодняшней позиции все решили деньги. Алла Борисовна все-таки старый уже человек. А Галкин ее поработил, потому что он молодой, сильный, энергичный, напористый. И вот он сейчас у руля. Если бы не он, ничего такого мы не увидели. Пугачева просто уехала за мужем и за семьей. Это его позиция», — предположил артист.

Ранее российский певец Стас Михайлов ответил на вопрос об отношениях с Аллой Пугачевой после конфликта. Певец заявил, что не воюет с женщинами.