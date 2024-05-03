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10:43, 3 мая 2024Культура

Стас Михайлов ответил на вопрос об отношениях с Пугачевой

Стас Михайлов заявил, что у него нет никаких отношений с Аллой Пугачевой

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Российский певец Стас Михайлов ответил на вопрос об отношениях со своей коллегой, исполнительницей Аллой Пугачевой, после конфликта. Его слова приводит Prozvezd.

Певец заявил, что не воюет с женщинами. «У меня нет с Пугачевой никаких отношений. И никогда не было. У меня отношения — только с женой, и они прекрасные», — подчеркнул он.

Михайлов поздравил исполнительницу с прошедшим 75-летием и пожелал ей здоровья. Он отметил, что между ними были недопонимания и Пугачева сделала ряд странных высказываний. «Бог ей судья! Как, впрочем, и мне, и вам», — заключил артист.

Конфликт коллег начался с заявления Михайлова, что уехавшие артисты «на коленях еще приползут и будут целовать ноги». В ответ на это Пугачева сообщила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

По словам певца, его высказывание об уехавших артистах не относилось к Примадонне. Михайлов заявил, что Пугачевой нельзя было оскорблять россиян, а также, что не понимает поведения некоторых звезд, покинувших Россию.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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