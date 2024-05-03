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12:00, 3 мая 2024Экономика

Покупающим квартиру россиянам назвали способ узнать о долгах собственника за ЖКУ

Эксперт Горин посоветовал при покупке недвижимости запросить данные о ЖКУ от УК

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При покупке недвижимости россиянину необходимо убедиться в том, что у прошлого собственника нет долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор юридической компании «Партнер» Константин Горин.

Проще всего это сделать, запросив у продавца необходимые сведения от управляющей компании (УК) и ресурсных организаций об отсутствии задолженности.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что именно такие справки помогут, если в последствии покупателю придется «отбиваться» от претензий различных инстанций. Если же собственник категорически отказывается предоставлять подобные документы, это является поводом отказаться от сделки, поскольку может свидетельствовать о проблемах.

Ранее директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин посоветовал россиянам при покупке квартиры поискать в ней скрытые дефекты. Например, необходимо осмотреть жилье на предмет некачественной штукатурки, неровной кирпичной кладке, трещин, отклонений стен и наличие грибка. Эксперт при этом указал, что некоторые дефекты заметить довольно сложно.

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      Мария Черкасова
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