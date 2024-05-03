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19:29, 3 мая 2024Путешествия

Полицейские выстрелили в напавшего на них с кухонным ножом туриста в Израиле

Израильские полицейские выстрелили в напавшего на них с ножом туриста из Турции

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Израильские полицейские выстрелили в туриста из Турции, напавшего на них с кухонным ножом в Старом городе Иерусалима. Подробностями истории поделилось издание All Israel News.

Во вторник, 30 апреля, офицер израильской пограничной полиции во время патрулирования получил ранение. Уточняется, что неизвестный мужчина сначала преследовал двух стражей правопорядка в переулке возле Ворот Ирода, а затем напал на одного из них с ножом. Полицейские начали бороться со злоумышленником, а потом выстрелили в него с близкого расстояния.

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Позже офицеры опознали подозреваемого как 34-летнего гражданина Турции Хасана Скаланана. Выяснилось, что он приехал в Израиль в качестве туриста через пограничный переход из Иордании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в коротком заявлении осудил нападение. «Мы решительно осуждаем теракт в Иерусалиме, который совершил турист с турецким гражданством, и примем необходимые меры, чтобы предотвратить его повторение», — предупредил он.

Ранее британский турист, отдыхавший в баре Таиланда, поссорился с гражданином Израиля из-за девушки и получил удар в шею осколком бутылки. Полиция поймала нападавшего, но вскоре отпустила его под залог.

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      Алина Черненко
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