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14:59, 3 мая 2024Экономика

Положение богатых стран назвали безвыходным из-за госдолга

Можин: богатые страны в безвыходном положении из-за проблем госдолга

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Богатые страны оказались в трудной ситуации из-за растущего госдолга. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Главный вопрос — что собираются делать с этим госдолгом богатые страны, например США», — сказал он, назвав положение таких государств безвыходным. Эксперт отметил, что бедным странам следует списывать или реструктурировать задолженности, при этом у богатых есть несколько способов разрешения долговых проблем.

Прямым путем будет достижение первичного профицита бюджета и его поддержание в течение нескольких лет, объяснил он. Такое медленное сокращение госдолга будет сопровождаться неизбежной рецессией, добавил он. Выйти из долгового кризиса можно также за счет роста экономики или обесценивания госдолга при помощи инфляции, заявил эксперт.

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Однако в своих прогнозах МВФ исключает для США все перечисленные варианты, напомнил Можин. Таким образом, Вашингтону остается не предпринимать никаких действий, наблюдая за бесконечным ростом задолженности, или выбрать «самый отвратительный пятый вариант» — одностороннюю реструктуризацию долговых обязательств. Такая мера коснется только иностранных держателей государственных облигаций — центробанков других государств — «что будет уже совсем за пределами добра и зла», заключил он.

Ранее обозреватель Business Insider Дженнифер Сор заявила, что рост госдолга США угрожает крахом мировой финансовой системы. По ее словам, Вашингтону необходимо замедлить темпы заимствований, чтобы избежать серьезных последствий. Экономист Лес Рубин, в свою очередь, назвал ситуацию одной из величайших в мире схем Понци (форма мошенничества, при которой прибыль более ранним инвесторам выплачивается за счет средств занимаемых позднее) и подчеркнул, что увеличение задолженности провоцирует рост инфляции и снижение уровня жизни.

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