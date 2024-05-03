Популярная 58-летняя актриса в леопардовом бикини поплавала в бассейне

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным видео с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 58-летняя знаменитость запечатлена плавающей в бассейне. На ней бикини, оформленное леопардовым принтом и тонкими завязками. Также она надела солнцезащитные очки и уложила волосы в пучок, украсив прическу красным цветком.

Поклонники оценили съемку звезды в комментариях под постом, который набрал более 42 тысяч лайков. «Замечательная женщина», «Ты прекрасна!», «Самая красивая женщина в мире», «Выглядишь потрясающе», «Стареешь, как хорошее вино», — писали они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли снялась в откровенном наряде для ежедневной газеты The Telegraph. Тогда актриса позировала в полупрозрачном бюстгальтере телесного цвета, шортах длины мини и тренче нараспашку перед фотографом Эллен фон Унверт.

