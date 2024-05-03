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10:22, 3 мая 2024Россия

Появились новые подробности о реестре российских военнообязанных

«Парламентская газета»: в реестре военнообязанных МО будут данные о недвижимости

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В реестре воинского учета, который Минцифры готовит совместно с Министерством обороны, будет 47 пунктов, среди которых — данные о недвижимости военнообязанных россиян. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как уточнило издание, эти подробности о реестре появились в правительственном постановлении, опубликованном на портале правовой информации. Реестр будет содержать данные о квартирах, автомобилях и даже принадлежащих военнообязанным воздушных и водных средствах передвижения.

Также, по данным «Парламентской газеты», в список данных для реестра попадет информация о пересечении российской границы и наличии иностранного подданства. Как отметил в беседе с порталом депутат Госдумы Андрей Красов, благодаря реестру у военнообязанных россиян также появится возможность законно получить отсрочку от службы в армии.

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Ранее сообщалось, что в реестре будут лишь 25 пунктов, в числе которых не было данных о недвижимости россиян.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании электронного реестра призывников — цифрового перечня персональных данных всех граждан, поставленных на воинский учет. В этом реестре будут храниться и постоянно обновляться сведения обо всех мужчинах, подлежащих призыву на срочную службу. Система позволит в режиме онлайн вносить информацию о военнообязанных, доступ к которой будет как у сотрудников военкоматов, так и у самих граждан.

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      Марк Леонов
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