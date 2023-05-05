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21:46, 5 мая 2023Россия

Опубликован проект о создании единого реестра воинского учета в России

Минцифры России предложило создать единый реестр воинского учета до 31 декабря 2023 года

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Global Look Press

Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета в России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта, электронный реестр воинского учета может быть создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года. Минцифры предлагает в 2024 году постепенно вводить его в эксплуатацию. С 1 января 2025 года Минобороны обеспечивается формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшая эксплуатация.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.

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Марина Совина
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