Опубликован проект о создании единого реестра воинского учета в России

Минцифры России предложило создать единый реестр воинского учета до 31 декабря 2023 года

Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета в России. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта, электронный реестр воинского учета может быть создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года. Минцифры предлагает в 2024 году постепенно вводить его в эксплуатацию. С 1 января 2025 года Минобороны обеспечивается формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшая эксплуатация.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.