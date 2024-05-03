Президент Литвы заявил о недовольстве санкциями против россиян и белорусов

Президент Литвы Науседа заявил о недовольстве санкциями против граждан РФ и РБ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что недоволен нынешними санкциями против россиян и белорусов, находящихся на территории государства, но не будет ничего делать в связи с этим. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Сейм до сих пор не нашел в себе воли одинаково трактовать граждан Беларуси и России. Я не вижу причин ветировать, потому что если я ветирую, есть шанс, что эти санкции вообще перестанут действовать», — заявил президент.

Ранее Сейм Литвы отклонил вето президента на санкции против россиян и белорусов.

Ранее Литва отказалась запрещать гражданам России и Белоруссии ездить на родину. Это предложение в Сейме назвали неадекватным, потому как завербовать в этих странах могут и литовцев.