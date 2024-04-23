Литва отказалась запрещать россиянам и белорусам ездить домой

В Сейме Литвы отказались запрещать поездки граждан России и Белоруссии на родину

В Сейме Литвы отклонили предложение ограничить поездки граждан России и Белоруссии на родину. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва»

За лишение россиян и белорусов разрешения на временное проживание в Литве за поездки на родину чаще одного раза в год проголосовали 20 депутатов. Против высказались 47 парламентариев, 45 воздержались.

За предложение разрешить поездку домой раз в три месяца проголосовал 41 депутат, против — 37, воздержались — 39.

«Предложенное решение не совсем адекватно, оно охватывает лишь очень узкий круг путешественников, и непонятно, почему только белорусам нужно запретить возвращаться в Беларусь. Почему литовцы могут ездить в Беларусь и не подвергаться никаким ограничениям? Их тоже можно вербовать, независимо от национальности», — заявил депутат Каспарас Адомайтис.

Ранее в Литве захотели укрепить охрану границы с Россией. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением.