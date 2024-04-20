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18:23, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Литве захотели укрепить охрану границы с Россией «испанскими лошадьми»

Министр обороны Литвы Касчюнас призвал укрепить охрану границы с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас выступил с предложением укрепить охрану границы с Россией. Его слова приводит РБК.

«Мы думаем о железобетонных ежах, "зубах дракона", "испанских лошадях". На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры», — сказал он, подчеркнув, что уже договорился о комплексных мерах с министром внутренних дел страны Агне Билотайте. При этом не уточняется, что подразумевается под термином «испанские лошади».

Касчюнас также призвал в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением.

Ранее министр обороны Литвы сообщил журналистам, что в стране создаются военные комендатуры. В них граждан будут обучать тому, как вести себя в случае военной опасности.

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      Варвара Кошечкина
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