В Литве появятся военные комендатуры

Министерство обороны Литвы: граждан будут готовить к случаям военной опасности

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас сообщил журналистам, что в стране создаются военные комендатуры. В них граждан будут обучать тому, как вести себя в случае военной опасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы создаем сеть постоянно действующих комендатур. Они будут работать и в мирное время. Для приписанных к комендатуре лиц будут проводиться учения, консультации и другая практическая и разъяснительная работа», — сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, комендатуры будут «связующим звеном между обществом и армией».

В стране будет работать 60 комендатур. Регистрация в них начнется 1 мая и закончится 31 августа.

Ранее в сейме Литвы выразили надежду на то, что работа военных комендатур в мирное время поможет обучить население основным навыкам боевых действий.