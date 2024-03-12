Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 12 марта 2024Бывший СССР

В Литве захотели создать военные комендатуры

В Сейме Литвы предложили создать военные комендатуры в мирное время
СюжетНаселение России:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве захотели создать военные комендатуры в мирное время. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Соответствующее предложение было озвучено в Сейме Литвы. Глава комитета по безопасности Лауринас Кащюнас отметил, что такая мера позволит подготовить солдат запаса к боевым действиям.

Обычно военные комендатуры действуют в военное время. Однако литовский парламент рассчитывает, что создание таких организаций в мирное время поможет обучить мирное население основным навыкам боевых действий.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал высказывания о возможном противостоянии России и прибалтийских стран, входящих в НАТО. Глава государства заявил, что публичные лица и средства массовой информации раздувают «военную истерию».

Об участившихся слухах о грядущей войне сообщили и в командовании армии Литвы. Вероятность конфликта опроверг генерал Вальдемарас Рупшис. Он уточнил, что об этом говорят и официальные сведения, и разведданные.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

      Ревнивый россиянин пострелял в поздравивших его жену с 8 Марта мужчин

      Клуб Первой лиги выбил «Краснодар» из Кубка России

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

      Выходы новой жены Канье Уэста в «голых нарядах» объяснили

      В ДНР заявили о поражении командного пункта ВСУ с высокопоставленными офицерами

      Носители «Кинжала» выполнили полеты над морями

      Россиянина арестовали за выстрелы в двух мужчин и полицейского

      В США раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

      Врачи назвали распространенную ошибку при похудении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше