В Сейме Литвы предложили создать военные комендатуры в мирное время

В Литве захотели создать военные комендатуры в мирное время. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Соответствующее предложение было озвучено в Сейме Литвы. Глава комитета по безопасности Лауринас Кащюнас отметил, что такая мера позволит подготовить солдат запаса к боевым действиям.

Обычно военные комендатуры действуют в военное время. Однако литовский парламент рассчитывает, что создание таких организаций в мирное время поможет обучить мирное население основным навыкам боевых действий.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал высказывания о возможном противостоянии России и прибалтийских стран, входящих в НАТО. Глава государства заявил, что публичные лица и средства массовой информации раздувают «военную истерию».

Об участившихся слухах о грядущей войне сообщили и в командовании армии Литвы. Вероятность конфликта опроверг генерал Вальдемарас Рупшис. Он уточнил, что об этом говорят и официальные сведения, и разведданные.