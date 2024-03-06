В армии Литвы прокомментировали слухи о грядущей войне

Командующий армией Литвы Рупшис опроверг слухи о скором начале войны

В Литве прокомментировали участившиеся слухи о возможном скором начале войны в стране. Информацию о вероятности конфликта опроверг командующий армией государства генерал Вальдемарас Рупшис, передает ТАСС.

По его словам, исходя из имеющейся у командования армии информации, войны в Литве в ближайшее время не будет. Рупшис уточнил, что военные анализировали как сведения, которые поступают по официальным каналам, так и разведданные.

Ранее сообщения о грядущем конфликте прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он призвал средства массовой информации не разводить в стране «военную истерию». Глава государства уточнил, что угрозы безопасности есть, но реакция на процессы и события должна быть адекватной, без «апокалиптических заявлений».

На фоне роста переживаний населения Вооруженные силы (ВС) Литвы 1 марта выпустили обращение, в котором заверили, что в ближайшее время войны не будет. В ВС также рассказали, что в последнее время они постоянно получают письма с вопросами о том, когда начнутся боевые действия.