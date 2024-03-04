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14:16, 4 марта 2024Бывший СССР

Президент Литвы раскритиковал раздувание военной истерии

Президент Литвы Науседа призвал публичных лиц и СМИ не раздувать военную истерию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Литвы Науседа призвал публичных лиц и СМИ не раздувать военную истерию. Об этом сообщает ТАСС.

Науседа прокомментировал высказывания о возможном военном противостоянии России и НАТО в Прибалтике. Он раскритиковал подобные заявления, так как они негативно влияют на настроения в обществе.

«Угрозы безопасности сами собой не исчезли, но реагировать на процессы и события следует адекватно, без апокалиптических заявлений», — призвал литовский президент. Он подчеркнул, что панические настроения подавляют способность общества к продуктивным действиям.

30 января МВД Литвы заявило об учениях по подготовке к отражению военной угрозы со стороны Белоруссии. Также в стране отработают сценарий гипотетической ядерной аварии на Белорусской атомной электростанции.

Ранее Вооруженные силы Литвы заверили граждан в том, что войны в ближайшее время не будет. В ВС Литвы пояснили, что сочли необходимым сообщить об этом, поскольку на их электронную почту регулярно приходят письма с вопросами о сроках начала войны.

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      Юрий Леонов
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