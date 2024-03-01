В Литве заверили граждан в отсутствии войны в ближайшее время

ВС Литвы заверили граждан республики в отсутствии войны в ближайшее время

Вооруженные силы (ВС) Литвы заверили граждан республики, что в ближайшее время война стране не угрожает. Соответствующая публикация была размещена на странице литовской армии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ВС Литвы пояснили, что сочли необходимым сообщить об этом, поскольку на их электронную почту «одно за другим приходят письма граждан с вопросом о том, когда ждать начала войны». В командовании армии добавили, что для начала боевых действий отсутствуют предпосылки. «Для нападения необходимо, чтобы у границы были сосредоточены войска и чтобы фиксировались намерения их использовать», — подчеркнули в публикации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с учетом ситуации в сфере безопасности республика существенно отстает от требований времени по строительству убежищ для населения в общественных зданиях и многоквартирных жилых домах.