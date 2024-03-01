Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:30, 1 марта 2024Бывший СССР

В Литве заверили граждан в отсутствии войны в ближайшее время

ВС Литвы заверили граждан республики в отсутствии войны в ближайшее время

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Литвы заверили граждан республики, что в ближайшее время война стране не угрожает. Соответствующая публикация была размещена на странице литовской армии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ВС Литвы пояснили, что сочли необходимым сообщить об этом, поскольку на их электронную почту «одно за другим приходят письма граждан с вопросом о том, когда ждать начала войны». В командовании армии добавили, что для начала боевых действий отсутствуют предпосылки. «Для нападения необходимо, чтобы у границы были сосредоточены войска и чтобы фиксировались намерения их использовать», — подчеркнули в публикации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с учетом ситуации в сфере безопасности республика существенно отстает от требований времени по строительству убежищ для населения в общественных зданиях и многоквартирных жилых домах.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны детали мирного договора России и Украины. На чем настаивали стороны и почему сорвались соглашения?

      Кологривый заявил о ведении проплаченной политики против него

      В ЦБ назвали условие для выдачи ипотеки

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Симоньян раскрыла планы ударить по Крымскому мосту французскими истребителями

      Разногласия между Макроном и Шольцем по Украине объяснили «отсутствием химии»

      В самолете с пассажирами на борту произошло задымление в воздухе

      В Литве заверили граждан в отсутствии войны в ближайшее время

      Продюсер объяснил непопулярность Лободы на Украине

      На Украине рассказали о тактическом процессе обучения летчиков на F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше