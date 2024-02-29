Президент Литвы заявил об отставании от требований по строительству убежищ

Науседа: Литва запаздывает со строительством гражданских убежищ

С учетом ситуации в сфере безопасности, Литва сильно отстает от требований времени по строительству убежищ для гражданского населения. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Необходимо наращивать темпы устройства убежищ. Мы значительно запаздываем с этим вопросом», — заявил он.

В четверг, 29 февраля, министерство окружающей среды страны утвердило требования по устройству убежищ в проектируемых зданиях общественного назначения и многоквартирных жилых домах. По плану они должны обеспечивать укрытие для 60 процентов людей, проживающих в домах или находящихся в зданиях.

Ранее стало известно, что Литва закроет еще два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией. Так, с 1 марта работать перестанут Лаворишкский и Райгардский КПП.